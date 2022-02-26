Новости В СБУ рассказали, как действовать во время обстрелов – подробная инструкция

В Украине продолжаются военные действия. Российские войска обстреливают ряд украинских городов в разных областях страны. Наши защитники достойно отражают наступления врага. Гражданскому населению в такой ситуации важно сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям СБУ, которые помогут спасти жизнь.

Что делать, если вы оказались в зоне боевых действий:

сохраняйте спокойствие и концентрацию внимания;

не поддавайтесь панике;

будьте собраны и сфокусированы на собственных действиях, не реагируйте на провокации;

не приближайтесь к окнам, если услышите выстрелы;

не наблюдайте за ходом боевых действий и не перемещайтесь под обстрелами;

не конфликтуйте с вооруженными людьми, а также не фотографируйте в их присутствии;

не демонстрируйте оружие;

не подбирайте брошенное оружие и боеприпасы;

не трогайте неизвестные предметы;

не носите армейскую или камуфляжную одежду. Отдайте предпочтение вещам темных цветов, чтобы не привлекать внимание.

Что делать во время обстрелов:

спрячьтесь в защищенном помещении (например, ванной комнате). Если то невозможно, то лягте на пол и прикройтесь каким-нибудь предметом, который может защитить вас от обломков;

если вы попали под обстрел на открытом месте, то нужно упасть на землю и закрыть голову руками. Сделать это лучше возле тротуара, любого углубление в земле или канавы. Также укрытием может стать бетонная мусорная урна или ступеньки крыльца. Не стоит прятаться за автомобилями или киосками;

где бы вы ни находились, во время обстрела нужно группироваться (ложиться в позу эмбриона). Ноги должны быть повернуты в сторону стрельбы, голова прикрыта руками. Рот нужно открыть, чтобы взрыв не повредил барабанные перепонки.

Что делать во время артиллерийских обстрелов:

во время артиллерийского, минометного обстрела или авиационного налета не нужно прятаться в подъездах, под арками и на лестничных клетках. Также опасно прятаться в подвалах панельных домов, возле машин, заправок и под стенами домов из легких конструкций;

если огонь артиллерии, минометный обстрел или авиационная бомбардировка застала вас на улице, немедленно ложитесь на землю (желательно в месте, где есть выступ, или хотя бы в небольшое углубление);

не разбирайте завалы самостоятельно, ждите специалистов.

Что делать во время артиллерийского обстрела системами залпового огня: