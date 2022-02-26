Новости
В СБУ рассказали, как действовать во время обстрелов – подробная инструкция
В Украине продолжаются военные действия. Российские войска обстреливают ряд украинских городов в разных областях страны. Наши защитники достойно отражают наступления врага. Гражданскому населению в такой ситуации важно сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям СБУ, которые помогут спасти жизнь.
Что делать, если вы оказались в зоне боевых действий:
- сохраняйте спокойствие и концентрацию внимания;
- не поддавайтесь панике;
- будьте собраны и сфокусированы на собственных действиях, не реагируйте на провокации;
- не приближайтесь к окнам, если услышите выстрелы;
- не наблюдайте за ходом боевых действий и не перемещайтесь под обстрелами;
- не конфликтуйте с вооруженными людьми, а также не фотографируйте в их присутствии;
- не демонстрируйте оружие;
- не подбирайте брошенное оружие и боеприпасы;
- не трогайте неизвестные предметы;
- не носите армейскую или камуфляжную одежду. Отдайте предпочтение вещам темных цветов, чтобы не привлекать внимание.
Что делать во время обстрелов:
- спрячьтесь в защищенном помещении (например, ванной комнате). Если то невозможно, то лягте на пол и прикройтесь каким-нибудь предметом, который может защитить вас от обломков;
- если вы попали под обстрел на открытом месте, то нужно упасть на землю и закрыть голову руками. Сделать это лучше возле тротуара, любого углубление в земле или канавы. Также укрытием может стать бетонная мусорная урна или ступеньки крыльца. Не стоит прятаться за автомобилями или киосками;
- где бы вы ни находились, во время обстрела нужно группироваться (ложиться в позу эмбриона). Ноги должны быть повернуты в сторону стрельбы, голова прикрыта руками. Рот нужно открыть, чтобы взрыв не повредил барабанные перепонки.
Что делать во время артиллерийских обстрелов:
- во время артиллерийского, минометного обстрела или авиационного налета не нужно прятаться в подъездах, под арками и на лестничных клетках. Также опасно прятаться в подвалах панельных домов, возле машин, заправок и под стенами домов из легких конструкций;
- если огонь артиллерии, минометный обстрел или авиационная бомбардировка застала вас на улице, немедленно ложитесь на землю (желательно в месте, где есть выступ, или хотя бы в небольшое углубление);
- не разбирайте завалы самостоятельно, ждите специалистов.
Что делать во время артиллерийского обстрела системами залпового огня:
- ракету можно заметить и быстро среагировать на нее, залп реактивной установки видно хорошо. Ночью он выглядит как яркая вспышка, а днем – дымные следы ракет;
- организуйте постоянное наблюдение. Держите в поле зрения здания и сооружения, которые находятся рядом, и в которых можно укрыться;
- прячьтесь в подвале или в другом углубленном помещении. Выбирается место в углу между несущими стенами и недалеко от окон и дверей для того, чтобы немедленно покинуть дом в случае попадания снаряда;
- не выходите из укрытия, не подождав хотя бы 10 минут после завершения обстрела, ведь после залпа обычно ведется уточнение результатов стрельбы и корректировка огня.