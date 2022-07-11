Самому продаваемому автобусу Mercedes-Benz исполнилось 25 лет

В 1997 году на Конгрессе UITP (Международной ассоциации общественного транспорта) в Штутгарте состоялась премьера низкопольного городского автобуса Mercedes-Benz Citaro.

С того времени реализовано уже свыше 60 тыс. машин двух поколений и модификаций, разных как по длине, так и по силовой установке. Таким образом, Citaro стал самым продаваемым городским автобусом подразделения Daimler Buses.

В 2005 году появилась сочлененная четырехосная сверхместительная модификация СapaCity длиной 19,5 м, рассчитанная для линий Bus Rapid System – c отгороженной полосой движения. В 2006-м модель получает рестайлинг – «дружелюбное» выражение лица и V-образное заднее стекло.

В 2011 году после выпуска 32 тыс. автобусов дебютирует модель второго поколения, с существенно переработанным дизайном. Тогда же начат выпуск и еще более вместительного, 21-метрового CapaCity L. А 2018 год ознаменовался появлением eCitaro – с полностью электрической силовой установкой. Внешность машины решена в духе концептуального автобуса Future Bus c cистемой автопилота CityPiloт, выехавшего на дороги двумя годами ранее.

Отметим, что путь к нулевым выбросам СО2 был непростым. Изначально, в 1997-м году машина предстала с дизельным двигателем стандарта Евро 2, в 2001-м появляется вариант Евро 3, в 2004 году дебютирует модель Евро 4 с технологией SCR, а через два года – и Евро 5. В 2012 году Сitaro соответствует уже экологическим нормам Евро 6. Модель стада одной из самых передовых в классе по гибридной, дизель-электрической силовой установке; для повышения экономичности появляется передовая система рекуперации и электрогидравлическое рулевое управление.

Что же касается полностью электрического eCitaro, то недавно был анонсирован его вариант с батареями нового поколения NMC3, а также системой на водородных топливных элементах в качестве удлинителя диапазона.