ВСУ приняли на вооружение РСЗО RM-70 «Vampire» (видео)

Чехия в качестве военно-технической помощи передала украинской армии реактивные системы залпового огня RM-70. Наши бойцы оперативно освоили эти РСЗО и уже используют их против оккупантов.

Зрелищным видео удара по вражеским позициям из 122 мм реактивной системы поделилась 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ. Судя по ролику, RM-70 «Vampire» в руках украинских защитников работает максимально эффективно. Впрочем, это не удивительно, ведь эти системы отличаются высокой точностью стрельбы.

«Не хотели парни спать, выезжали в поле «ГРАДЫ». Дадут раSшику по морде, возвращайся ты в свой мордор. Каждый здесь стоит врагу на зло, путей и все моSкалі – ХУЙLO», – говорится в сообщении, которое сопровождает видео.

Отметим, что РСЗО RM-70 «Vampire» является аналогом БМ-21 «Град», которая стоит на вооружении орков. В отличии от советской системы, чешская установлена на шасси Tatra T813 Kolos (8×8) и оснащена системой управления огнем, объединяющей компьютер, цифровой баллистический вычислитель, комбинированную систему навигации и систему обмена информацией.