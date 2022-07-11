Самый необычный автобус хотят восстановить за 50 000 евро

Французская ассоциация ретроавтомобилей Normande d’Anciens Utilitares cовместно с реставрационной мастерской Normandy Classics начали восстановление одного из самых необычных автобусов всех времен и народов, cообщает Obozrevatel.

Речь идёт об экскурсионной двухэтажной машине Citroen U55 Currus Cityrama. Он был построен всего в трех экземплярах кузовным ателье Currus в 1956 – 1959 гг. Шасси использовали от грузовика Citroen Type 55.

Заказчик – парижская туристическая компания Cityrama выдвинула три требования: максимальная площадь остекления, два этажа и эксклюзивный дизайн. Так и получилось.

На высоте был и комфорт – 39 кресел были оснащены индивидуальными наушниками, плюс пассажирам разеосили прохладительные напитки. Прослушать информацию о достопримечательностях Парижа можно было на одном из восьми языков.

Однако в процессе эксплуатации были выявлены и недостатки футуристического автобуса. Стеклянный салон сильно нагревался, ведь кондиционера там не было. Перегревался и двигатель – на поздних вариантах пришлось установить дополнительные воздухозаборники. Однако один автобус все же сгорел, хорошо, что никто не пострадал. Последняя машина была снята с эксплуатации в 1980 году.

На сегодняшний день единственный уцелевший экземпляр Cityrama взялись восстанавливать. Для этого нужно 50 000 евро и около трети суммы уже удалось собрать через пожертвования простых граждан.