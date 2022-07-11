России прогнозируют лавину банкротств автомобильных заводов и дилеров

На конец апреля 2022 года убыточными оказались почти половина российских производителей транспортных средств

Российский автопром оказался на грани банкротства. Это касается всех направлений производства. По данным Росстата, на конец апреля 2022 года среди предприятий, выпускающих «автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы» убыточными были более 25%. Их суммарный убыток достиг 12 млрд рублей, что стало рекордным результатом с начала этого года. 71 предприятие этого сегмента оказалось неспособным оплатить кредиты. Сумма совокупной непогашенной кредиторской задолженности составила 143,7 млрд руб. Из них более 30 млрд руб — это задолженность поставщикам всех типов и уровней.

Не лучше ситуация и у производителей «прочих транспортных средств». Среди них убыточных почти половина. В этом сегменте по кредитам задолжали 72 предприятия. Сумма задолженности почти 130 млрд руб, из них 90 млрд руб — поставщикам, которые в свою очередь не могут оплатить долги перед банками. Таким образом в российском автопроме запущена цепная реакция, которая неизбежно приведет к еще большему падению отрасли.

Огромные задолженности и у дилеров. Пустые склады и резкое падение продаж поставили их на грань дефолта. Только в апреле при полных складах и возможности «играть ценой» предприятия по «оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, мотоциклами и их ремонтом» задолжали 12,1 млрд руб. Из них 7,8 млрд — долг перед автомобильными заводами, импортерами, логистическими компаниями и различными сервисами.

Что касается непосредственно «задолженности по полученным кредитам банков и займам», то в апреле по производителям «автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» она составила 9,4 млрд руб. Производители «прочих ТС» задолжали 56,3 млрд. Если по сравнению с предыдущим мартом в первом случае долг вырос в 2 раза, то во втором — в 17,9 раза. Российские дилеры в апреле задолжали банкам 0,8 млрд руб, в 2,5 раза больше, чем в марте. При этом совокупная дебиторская задолженность в сегменте автопроизводства достигла 185 млрд руб.

В то же время на горизонте появилась еще одна проблема — выплаты по судебным искам. Первые прецеденты уже есть. С московским автозаводом «Москвич» судятся ЗАО «Форш» из Ульяновска и торгово-производственная фирма «Мобиле» из Санкт-Петербурга. Первому столичное предприятие задолжало почти 37 млн руб, второму — 37,8 млн. Еще 2,6 млн руб «Москвич» должен «Мосводоканалу».

Обращаются в суды и за взысканием куда более мелких сумм. Например, калужский арбитражный суд взыскал с «Фольксваген Груп Рус» 359 280 рублей и 19 копеек в пользу производителя строительных металлических конструкций «СП-Проект».

Если дело пойдет так и дальше Россию накроет лавина банкротств предприятий автомобильной отрасли. Возможно, хотя бы потеря рабочих мест заставит россиян задуматься о причинах происходящего.