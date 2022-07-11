России прогнозируют лавину банкротств автомобильных заводов и дилеров
Российский автопром оказался на грани банкротства. Это касается всех направлений производства. По данным Росстата, на конец апреля 2022 года среди предприятий, выпускающих «автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы» убыточными были более 25%. Их суммарный убыток достиг 12 млрд рублей, что стало рекордным результатом с начала этого года. 71 предприятие этого сегмента оказалось неспособным оплатить кредиты. Сумма совокупной непогашенной кредиторской задолженности составила 143,7 млрд руб. Из них более 30 млрд руб — это задолженность поставщикам всех типов и уровней.
Не лучше ситуация и у производителей «прочих транспортных средств». Среди них убыточных почти половина. В этом сегменте по кредитам задолжали 72 предприятия. Сумма задолженности почти 130 млрд руб, из них 90 млрд руб — поставщикам, которые в свою очередь не могут оплатить долги перед банками. Таким образом в российском автопроме запущена цепная реакция, которая неизбежно приведет к еще большему падению отрасли.
Огромные задолженности и у дилеров. Пустые склады и резкое падение продаж поставили их на грань дефолта. Только в апреле при полных складах и возможности «играть ценой» предприятия по «оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, мотоциклами и их ремонтом» задолжали 12,1 млрд руб. Из них 7,8 млрд — долг перед автомобильными заводами, импортерами, логистическими компаниями и различными сервисами.
Что касается непосредственно «задолженности по полученным кредитам банков и займам», то в апреле по производителям «автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» она составила 9,4 млрд руб. Производители «прочих ТС» задолжали 56,3 млрд. Если по сравнению с предыдущим мартом в первом случае долг вырос в 2 раза, то во втором — в 17,9 раза. Российские дилеры в апреле задолжали банкам 0,8 млрд руб, в 2,5 раза больше, чем в марте. При этом совокупная дебиторская задолженность в сегменте автопроизводства достигла 185 млрд руб.
В то же время на горизонте появилась еще одна проблема — выплаты по судебным искам. Первые прецеденты уже есть. С московским автозаводом «Москвич» судятся ЗАО «Форш» из Ульяновска и торгово-производственная фирма «Мобиле» из Санкт-Петербурга. Первому столичное предприятие задолжало почти 37 млн руб, второму — 37,8 млн. Еще 2,6 млн руб «Москвич» должен «Мосводоканалу».
Обращаются в суды и за взысканием куда более мелких сумм. Например, калужский арбитражный суд взыскал с «Фольксваген Груп Рус» 359 280 рублей и 19 копеек в пользу производителя строительных металлических конструкций «СП-Проект».
Если дело пойдет так и дальше Россию накроет лавина банкротств предприятий автомобильной отрасли. Возможно, хотя бы потеря рабочих мест заставит россиян задуматься о причинах происходящего.