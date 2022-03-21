Scania отправила в Украину мобильный медицинский центр

Литовское представительство компании Scania на днях отправило в Украину специализированный грузовик . Это передвижной центр благотворительной организации, предоставляющей медицинскую помощь детям – Ronald McDonald House Charities.

Машина на шасси Scania P230 (4х2) оснащена кузовом-фургоном с откидными боковыми стенками, увеличивающими его полезную площадь на стоянке.

Здесь находится необходимое оборудование для проведения различных обследований в полевых условиях. Автомобиль Scania отправился к нам с гуманитарной помощью – набором различных медикаментов. И что очень важно, в экипаж вошла команда польских врачей, которые будут оказывать медицинскую помощь пострадавшим в различных регионах нашей страны.

В дальнюю дорогу спецмашина Scania отправилась как и положено с полным баком, плюс с резервным запасом дизтоплива в количестве 100 литров.