Знаменитый рок-музыкант Род Стюарт занялся ремонтом дорог

За лопату он взялся, чтобы иметь возможность ездить на Ferrari

Известный британский рок-музыкант Род Стюарт освоил новую профессию — ремонтника дорог. Вместе с соседями сэр Родерик Дэвид Стюарт взялся за лопату, чтобы привести в порядок дорогу в городке Харлоу, по которой им приходится ездить многие годы рискуя своими автомобилями.

Фото ремонта дороги музыкант опубликовал на своей странице в Instagram. Пост под ним гласит: «Ямы здесь уже целую вечность. Люди убивают здесь свои машины, а на днях «скорая помощь» пробила колесо. Мой Ferrari вообще не способен проехать здесь, поэтому мы с ребятами решили, что сами починим дорогу. Я люблю свою улицу и потому её ремонтирую».

Подобные действия 77-летней легенды мировой рок-музыки вызвали негодование у чиновников. Как заявил член кабинета министров графства Эссекс Ли Скотт, ответственный за содержание автомобильных дорог, все ремонтные работы на дорогах должны выполняться на профессиональном уровне и пригрозил Стюарту наказанием за любые проблемы и несчастные случаи, которые могут там произойти.