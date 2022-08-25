Сельские школы пополняются новыми автобусами ЗАЗ

В преддверии нового учебного года Теплицкая общеобразовательная школа №2 получила новенький школьный автобус ЗАЗ А08А1В. Машина поставлена в рамках тендера, на котором победил автоцентр «Хмельниччина-Авто», официальный дилер «Украинской Автомобильной Корпорации».

Школьный автобус ЗАЗ А08А1В соответствует ДСТУ 7013-2009 и рассчитан на перевозку 30 пассажиров, включая двух сопровождающих. Все сиденья оборудованы ремнями безопасности. Для ранцев имеются специальные сетки, установленные в основном салоне, под креслами, а также рядом с водителем.

Посадку-высадку детей облегчает дополнительная ступенька, автоматически выдвигающаяся при открытии двери. Кузов изготовлен из алюкомпозитных материалов, которые не подвержены коррозии. Габариная длина – 7760 мм, ширина – 2420 мм и высота – 3050 мм.

Автобус ЗАЗ А08А1В укомплектован 4-цилиндровым 3,0-литровым дизельным Weichai (Евро-5) мощностью 135 л. с., который работает в паре с механической, 5-ступенчатой коробкой передач. Расход топлива – от 13 л на 100 км. Емкость топливного бака – 150 л.