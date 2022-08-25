У Toyota Land Cruiser появился новый конкурент – фото и характеристики

Китайский концерн SAIC готовится представить большой рамный внедорожник под маркой Maxus. Новинку под названием Lingdi покажут в рамках автосалона в Чэнду, который откроет свои двери 26 августа. Пока же в сеть просочились «живые» фото автомобиля.

В компании внедорожник позиционируют, как более бюджетную альтернативу Toyota Land Cruiser. У него схожая брутальная внешность. Среди отличительных черт: широкий атлетичный капот, массивная решетка радиатора, тонкие светодиодные ДХО, вертикальные блоки основных фар, ярко выраженный пластиковый обвес и агрессивные бамперы. Также можно отметить задние фонари, объединенные в единый блок.

Салон нового внедорожника выглядит довольно элегантно. Он может быть пяти, шести- и семиместным. В отделке используется двухцветная кожа и алюминиевые вставки. В оснащение кабины вошла цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным экраном, трехспицевое рулевое колесо и слот для беспроводной зарядки смартфона.

Maxus Lingdi построен на базе пикапа T90 и достигает в длину 5214 мм при колесной базе 2950 мм. Ширина и высота составляют 2016 и 1876 мм соответственно. Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый дизельный турбодвигатель мощностью 218 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой ​​МКПП или 8АТ. В продажу новинка потупит до конца года по цене от 36 тысяч долларов.