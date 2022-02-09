Сочлененный электробус впервые поднялся в горы на 2000 м

В середине января на регулярный маршрут в Южном Тироле, автономной провинции Италии выехал сочлененный электробус Mercedes-Benz eCitaro G. Это стало первым эксплуатационным испытанием 18-метрового электрического автобуса на высоте почти 2000 м над уровнем моря. Данный район, называемый также Сейзер Альм, является крупнейшим в Европе альпийским плато.

Машина курсирует между населенными пунктами Компач (1850 м над уровнем моря) и Салтрия (1680 м) и работает в транспортной компании Silbernagl. Автопарк последней насчитывает порядка 70 машин – от микроавтобусов до двухэтажных лайнеров, преимущественно марок Mercedes-Benz и Setra.

Что же касается электрической «гармошки» eCitaro G, то она уже продемонстрировала свои отличные тяговые качества благодаря двум ведущим мостам – ZF AVE 130, которые оснащены мотор колесами 2х125 кВт, развивающими по 485 Нм. При этом теоретический максимальный крутящий момент на колесах оси достигает 2х11 000 Нм. Питают электродвигатели твердотельные батареи общей емкостью 441 кВт.

eCitaro G имеет габаритную длину 18 125 мм и полную массу 30 000 кг. Салон рассчитан на перевозку 145 пассажиров (мест для сидения – 41/45). Машина оснащена LED-фарами, системой, предупреждающей о пешеходах и велосипедистах в слепых зонах – Sidequard Assist, а также другими электронными помощниками – Predictive Brake Assist, ESP, Tyre Monitoring system и камерой заднего вида.