Совсем скоро украинские перевозчики смогут ездить в ЕС без "дозволов"

Украинские перевозчики ждали этого решения пять лет – отмены “дозволов” на поездки в страны ЕС. Буквально вчера, 13 июня Минифраструктуры согласовало с делегацией Еврокомиссии окончательную редакцию Специального Соглашения о лебирализации автомобильных перевозок. Его подписание сравнимо с введенеим безвиза для украинских граждан для поездок в ЕС, сообщает на своей страничке в Telegram заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Товарооборот со странами ЕС за последние пять лет резко возрос. Только в 2021 году на его долю пришлось более 41% от общего товарооборота, а объем грузоперевозок автомобильным транспортом увеличился на 42%. Разрешительная система стала штучным барьером не только для развития двустронней торговли, но и для роста транзитных перевозок.

А с момента начала полномасшабной российско-украинской войны, что привело к блокировке наших морских портов, объем грузоперевозок автомобильным транспортом в страны ЕС возрос в разы. Только топлива за последние три месяца было импортировано в 15 раз больше, чем за тот же довоенный период.