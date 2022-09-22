Стали известны победители конкурса «Международный грузовой велосипед года 2022»

В рамках выставки IAA Transportation 2022 в Ганновере прошел конкурс на звание International Cargobike of the Year 2022 («Международный грузовой велосипед года 2022»). Конкурс был весьма представительным и собрал 27 участников. После серии испытаний по территории выставочного комплекса Hannover Messe жюри избрало победителей в трех номинациях.

Лучшим среди легких веломашин (Light Cargobikes) стала модель Transporter2 от компании Riese & Müller. В тяжелом классе (Heavy Cargobikes) победил байк Mubea Cargo, а в номинации прицепов (Bike-Trailer) «золото» досталось модели Nüwiel eTrailer.

Многие производители грузовых велосипедов также были участниками 3- й Национальной конференции по велосипедной логистике в Ганновере, которая проходила параллельно с IAA TRANSPORTATION, чтобы впоследствии принять участие в конкурсе на выставке.

Член правления и член жюри RLVD Мартин Шмидт подчеркнул вклад, который грузовые велосипеды могут внести в структуру городской логистики. Но не как конкуренты, а как интеллектуальное, экологически чистое, высокопроизводительное и компактное дополнение к фургонам и грузовикам, призванное работать вместе со всеми участниками транспортной цепи, чтобы сделать логистику экологически чистой.

В состав жюри вошли редактор LOGISTRA Райхель, велологист Томас Шмитц из компании Radlader в Майнце, велологист Мартин Шмидт из Cycle Logistics в Берлине и специалист по дизайну грузовых велосипедов Сатиш Кумар Белла из Гаагского университета прикладных наук.

Победители в каждом классе:

Light Cargobikes

Riese & Müller Transporter2 Urban Mobility Craft L Gleam Escape

Heavy Cargobikes

Mubea Cargo tricargo Lademeister Rytle MovR3

Bike-Trailer: