Continental показал инновационные шины для грузовиков и автобусов

На выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере компания Continental презентует ряд инновационных продуктов, позволяющих сделать шины более экологичными и экономичными. Специально для электрических грузовиков и автобусов была разработана шина Conti Urban, в которой доля переработанного и возобновляемого сырья достигает 50%, а после первой замены протектора – и вовсе 90%. Также была проведена работа по оптимизации уровня шума.

Концептуальная шина уже получила одобрение для использования на дорогах общего пользования и вскоре будет запущена в производство. Отметим, что в 2021 году доля электробусов на европейском рынке увеличилась до 10%, а регистрация новых электробусов – до 30%. По прогнозам, с 2021 по 2025 год темпы роста такого вида транспорта достигнут 35% в год.

На стенде компании также презентована и специальная шина для инновационного полуприцепа с электрической осью, работающего в паре с гибридным, дизельным тягачом. Специальный состав протектора обеспечивает хороший баланс между сцепными свойствами и сроком службы.

На выставке IAA Transportation 2022 также состоялась презентация новой шины для магистральных автоперевозок – Efficient Pro Gen 3+. Благодаря уменьшенному на 9% сопротивлению качению, по сравнению с предшественницей, она снижает расход топлива, а вместе с ним и вредные выбросы. Для примера, парк из 500 грузовиков, обутых в новые шины, позволяет сократить ежегодные выбросы СO2 до 465 метрических тонн.

Кроме того, компания продемонстрировала еще одно свое передовое решение – цифровое управление шинами Сonti Connect 2. Оно позволяет следить за состоянием каждой шины (давлением, температурой и глубиной протектора) на грузовиках и прицепах автопарка. Это позволяет улучшить экономичность транспортных средств и избежать преждевременной замены, а значит и незапланированных простоев.