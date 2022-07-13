Стали известны самые дружественные к окружающей среде автобусы

На днях были объявлены финалисты международного конкурса на самый дружественный к окружающей среде автобус – Sustainable Bus Award 2023. Церемония награждения состоится на дебютной выставке Next Mobility Exhibition (NME), 12 – 14 октября в Милане – мероприятии нового формата, проводимом раз в два года и посвященным передовым технологиям в области мобильности.

Это уже пятый по счету конкурс. В этом году в нем приняло участие 84 автобуса, из которых в финал попало 12 – по четыре претендента на одну их трех номинаций.

Это лучший «Городской автобус» – Karsan e-ATA 12, Solaris Urbino 9 LE Electric, Mercedes eCitaro G, Volvo 7900 Electric Articulated.

Лучший “Пригородный автобус” – MAN Lion’s Intercity LE, Irizar i4 CNG, Scania Interlink CNG, Iveco Crossway LE Hybrid.

И наконец лучший “Туристический автобус” – Irizar i6S Efficient, Yutong T12E, Neoplan Cityliner, Volvo 9700.

Членам жюри теперь предстоит второй этап – детальная оценка по следующим критериям: двигатель, трансмиссия, безопасность, комфорт и собственно sustainable – дружественность к окружающей среде.

В состав жюри входят журналисты ведущих отраслевых изданий Европы: Mobilites Magazine (Франция), Busfahrt (Германия), AUTOBUS (Италия), Infotrucker (Румыния), Carrl Bus (Испания), Revija Tranzit (Словения), а также Bus and Coach Professional (Великобритания).