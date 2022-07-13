Кроки до перемоги Как бойцы ВСУ осваивают бронетехнику на полигоне в Великобритании (видео)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал интересное видео, на котором показано обучение украинских ребят управлению бронетехникой на одном из военных полигонов Великобритании.

Здесь можно увидеть гусеничные БТР М109 Spartan, а также колесные бронемашины Mastiff (6×6) и Husky (4×4). Все они уже находятся у нас на передовой.

Отметим, что британско-украинское сотрудничество в военной сфере имеет долгую историю. Так, в рамках программы ORBITAL с 2015 по 2022 гг. стажировку прошли около 22 тыс. наших бойцов. Новая же программа рассчитана на обучение 10 тыс. человек всего за четыре месяца. Слава Героям!

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