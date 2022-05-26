Стало известно, кто заменит ГАЗ и МАЗ на украинском рынке спецтехники

В связи с полномасштабной войной, которую рф развязала против Украины, с конца февраля на наш рынок больше не поставляются новые автомобили марок ГАЗ и МАЗ. А ведь шасси этих производителей активно использовались отечественными застройщиками кузовов и подъемного оборудования.

И тому пример – Завод спецтехники «Техкомплект», который по итогам 2021 года стал лидером среди украинских производителей автотопливозаправщиков и автовышек, заняв около 55% в каждом из этих сегментов. А если брать всю номенклатуру спецтехники «Техкомплекта», выпущенной в прошлом году, то 41% от всех используемых для нее шасси пришлось на два вышеуказанных бренда.

С учетом новых реалий, можно смело спрогнозировать, что теперь образовавшиеся вакантные места займут азиатские производители, такие как JAC, Foton, Dongfeng, Isuzu и Sinotruk. Тем более, что их доля среди поставщиков шасси для «Техкомплекта» возросла с 3% в 2020 году до 8% в прошлом.

И все это только подтверждают итоги работы предприятия за первый квартал 2022 года. Завод спецтехники «Техкомплект» впервые в Украине установил итальянские автовышки Comet на шасси Isuzu, Hyundai и Dongfeng. Пользуются спросом 5-кубовый автотопливозаправщик на шасси Foton, 6-тонный самосвал на агрегатной базе Dongfeng и др. Также покупатели могут заказать автофургоны, топливозаправщики, самосвалы, аварийно-ремонтные мастерские на шасси известного китайского производителя JAC. Кроме того, предлагается подъемное оборудование марки XCMG – от кранов-манипуляторов до автокранов различной грузоподъемности.

Помимо шасси азиатских производителей, в портфеле заказов «Техкомплекта» сохраняют устойчивые позиции коммерческие автомобили таких именитых европейских брендов, как IVECO, MAN, Peugeot, Citroen и Opel.