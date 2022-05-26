Changan, Huawei и CATL вывели на рынок первую совместную модель - Avatr 11

Объявлен прием предварительных заказов на роскошный китайский кроссовер

Электрический купеобразный кроссовер Avatr 11 — первая серийная модель компании Avatr Technology, созданной осенью 2021 года Changan, Huawei и CATL. Рыночные продажи новики стартуют в третьем квартале, а пока объявлен прием предзаказов.

Дизайн Avatr 11 разработал ирано-немецкий автомобильный дизайнер Надер Фагихзаде из BMW Design. Он отвечал за интерьер BMW 7 Series (F01/F02), экстерьеры BMW 6 Series Gran Coupe, Coupe и Convertible (F06/F12/F13), а также экстерьер BMW 7 series (G11/G12). Также в разработке модели принимал участие Мэттью Уильямс, креативный директор французского модного дома Givenchy.

У кроссовера полностью черный кузов и оригинальные колесные диски диаметром 22 дюйма. Интерьер отделан кожей Nappa или матовой кожей NUPRIMA. Салон полностью оцифрован, никаких физических кнопок. На многоярусной передней панели — три дисплея и динамик в центральной части. Также предусмотрено несколько площадок для бесконтактной зарядки гаджетов.

Avatr 11 укомплектован двухмоторной силовой установкой совокупной отдачей 527 л.с. и аккумуляторным блоком емкостью 90,4 кВт·ч. Время ускорения с места до 100 км/ч — менее 4,0 секунд. Запас хода обещан на уровне 700 км.

Кроссовер оснащен автопилотом Huawei. За обработку данных, получаемых от 34 датчиков, отвечает вычислительная платформа производительностью 400 TOPS.