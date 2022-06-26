Стартовали испытания первого в мире сочлененного самосвала на водороде

Компания Volvo Construction Equipment объявила о начале испытаний первого в мире водородного самосвала с шарнирно-сочлененной рамой – модели HX04. Прототип создан и собран на заводе Volvo CE в городе Браос в партнерстве с НИИ Швеции RISE, а также компанией PowerCell, непосредственного разработчика водородных топливных элементов.

Технические подробности машины HX04 не разглашаются, однако известно, что запаса водорода в 12 кг хватает на 4 часа работы. Заправка происходит в течение 7,5 минут на специальной станции, поставленной на тестовый полигон в Браос компанией Shell. Ожидается, что коммерциализация водородного самосвала произойдет во второй половине десятилетия.

Интересно, что водородный прототип назвали Electric Charlie («Электрический Чарли») в честь машины Gravel Charlie («Гравийный Чарли»). Это самый первый в мире самосвал с шарнирно-сочлененной рамой, который был запущен в производство на заводе Volvo CE в Браосе в далеком 1966 году.