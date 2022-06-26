Это технологический прорыв: китайцы создали инновационную батарею для электромобилей

Китайская компания CATL, которая является самым крупным в мире производителем аккумуляторов для электромобилей, презентовала новую батарею под названием Qilin.

Разработчики заявляют, что новинка максимально безопасна и долговечна. К тому же им удалось довести плотность энергии до 255 Втч/кг и сократить время зарядки. Восполнить емкость батареи до 80% можно за 10 минут, а с «горячим стартом» и вовсе за 5 мин.

Инновационная батарея от CATL обеспечит электромобилям пробег на одном заряде до 1000 км, что на 13% больше, чем у новых элементов Tesla 4680, которые используются в Model Y. Производство аккумуляторов Qilin намерены начать в 2023 году на заводе компании в Тюрингии (Германия).

Отметим, что CATL производит батареи для таких автопроизводителей, как Volkswagen, BMW, Nio и Tesla. Основным конкурентом компании являются китайский BYD. Для того, чтобы не потерять лидерство на рынке, производитель постоянно развивается и презентует невероятные новинки. Последнюю батареи и вовсе назвали технологическим прорывов в отрасли.