Супер-вместительный зерновоз отправился хмельницким аграриям

На днях одно из агропредприятий Хмельницкой области получило новенький самосвал-зерновоз, поставленный компанией «АВТЕК». Здесь установлен 32-кубовым кузов двусторонней разгрузки (назад или направо) от турецкого производителя Arslan. Применяется гидравлика Hyva. Для защиты груза он непогоды имеется тентовая крыша.

Самосвал-зерновоз построен на шасси Ford Trucks 3542 колесной формулы 6х4. На нем смонтирован 12,7-литровый турбодизель Ecotorq (Евро 5), мощностью 420 л. с., работающий в паре с механической 16-ступенчатой коробкой передач ZF.

Комплектация включает кондиционер, обогреватель кабины, электростеклоподъемники, центральный замок и аудиосистему. Похвально, когда отечественные аграрии, несмотря на сложности военного времени, находят средства приобретать новую технику. Такие машины работают на экономику Украины, а значит и на нашу Победу!