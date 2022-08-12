Dartz Motorz выпустит электрический микрородстер

Миниатюрный 27-сильный электромобиль будет стоить 20 тысяч евро

Латвийская компания Dartz Motorz планирует поставить на конвейер электрический родстер FreZe Froggy EV Beachstar и уже запустила рекламную компанию новинки. Первым шагом в этом направлении стала публикация официальных рендеров. На них двухместный мини-кар выглядит собранным из конструктора Lego.

Froggy EV Beachstar станет второй серийной моделью литовской марки FreZe, основанной Леонардом Ф. Янкеловичем. Название модели — дань уважения Volkswagen Froggy — кабриолету Beetle, сделанному Янкеловичем еще в 1993 году.

Как и четырехместный электрический сити-кар FreZe Nikrob EV, родстер построен на базе китайского компакта Wuling Hongguang Mini EV. При этом дизайн кузова можно назвать, если не уникальным, то серьезно переработанным. Автомобиль выделяется интересной линией остекления, оригинальной оптикой, декоративными элементами боковин и необычным спойлером.

Что касается технической начинки, то она полностью заимствована у китайского донора — 27-сильный электрический двигатель на задней оси и батарея на 13,9 кВтч. Запас хода обещан на уровне 305 км.

Предварительный ценник FreZe Froggy EV Beachstar — 19 999 евро. Предполагается, что электрический мини-родстер заинтересует отели, службы такси и каршеринговые сервисы.

Здесь стоит напомнить, что FreZe Nikrob EV стоит в Европе до 10 000 евро и это четырехместный электромобиль с той же силовой установкой. Что касается базового Wuling Hongguang Mini EV, то в Китае он стоит всего 4500 долларов. Это и делало его самым популярным электромобилем на родном рынке.