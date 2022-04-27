Новости Россияне отказываются от покупки автомобилей — что не так у «братского народа»

Покупку автомобиля решили отложить 35% россиян

Экономические санкции, которые якобы способствуют росту благосостояния граждан России, на деле оборачиваются снижением покупательской способности адептов путинской идеологии «русского мира». На фоне кризиса и резкого роста цен россияне отказываются или откладывают покупку автомобиля, в том числе и подержанного. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного интернет-сервисом по размещению объявлений о продаже автомобилей «Авито Авто».

Так, отложить покупку автомобиля до лучших времени решили 35% опрошенных, а с продажей временят 16%. Большинство респондентов ожидают дальнейшего роста цен на топливо (более 70%) и запасные части (52%).

Изменились и предпочтения россиян. Среди тех, кто все еще планирует покупку 39% рассмотрят более дешевый вариант, а 43% выберут желаемую модель, но в комплектации попроще. К покупке автомобиля с пробегом склоняются 37% опрошенных, хотя ранее такой вариант не рассматривался. В крупных городах в пользу «вторички» высказались 45% потенциальных покупателей.

Изменилось и отношение к автокредитам. Прибегать к помощи банков в покупке автомобиля передумал 41% респондентов. В то же время 27% тех, кто планировал покупку за наличные, решили оформить кредит.