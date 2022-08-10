Производство Hyundai Ioniq 5 под угрозой

Южнокорейская компания Hyundai заявила о возможных перебоях в производстве своего электрического кроссовера Ioniq 5. Всему виной дефектные микрочипы, которые поставила фирма Infineon Technologies.

По данным издания Business Korea, немецкая компания недавно обнаружила производственную ошибку, которая затронула микроэлектронику. Она делает элемент непригодным к использованию. Затягивать с информированием о проблеме своих покупателей Infineon Technologies не стала. Фирма попросила вернуть все чипы для утилизации.

Hyundai вернул всю партию микрочипов из-за чего у него образовалась дыра в производственном графике электрокроссовера. Компания опасается, что не сможет выполнить свои обязательства перед клиентами и вовремя поставить машины. Ориентировочно, срок ожидания может растянуться до 12 месяцев.