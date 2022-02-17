Новый Ford Everest показали на видео накануне дебюта

Внедорожник получит современное оснащение и новые моторы

Ford готовится вывести на рынок третье поколение внедорожника Everest. Его официальная презентация запланирована на 1 марта, а пока производитель опубликовал проморолик, в котором продемонстрировал новинку совершенно без камуфляжа.

Впрочем, это не первый взгляд на рамный внедорожник. Он неоднократно попадал в объективы фотошпионов во время дорожных тестов. Также, в рамках рекламной кампании, его показали на серии официальных снимков. Известно, что новая генерация автомобиля будет модернизирована по тому же сценарию, что и пикап Ranger. Ему достанется аналогичная оптика и бамперы. А вот решетка радиатора и воздуховоды выглядят иначе.

Салон нового Everest пока рассекречен не был. Ожидается, что он будет перекликаться по своему оформлению и оснащению с соплатформенным пикапом. В список оборудования войдет мультимедийная система Ford SYNC4 с 12-дюймовым экраном, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Также повысится качество отделочных материалов, а количество систем помощи водителю станет больше.

В движение новинку будет приводить 3,0-литровый турбодизельный двигатель V6, который работает в паре с десятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Также возможны версии с 2,0-литровым турбодизелем и 2,3-литровым бензиновым мотором EcoBoost. В качестве конкурентов модели, в компании называют Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan X-Terra и Isuzu MU-X.