"Центр организации дорожного движения" в Киеве использует автомобили с украинскими надстройками

Сегодня на столичных дорогах можно увидеть автомобили IVECO Daily, оборудованные ярко-желтыми кузовами-фургонами с интересной светотехникой в виде стрелок на корме. Это специализированные автомобили TK-IV-APM на шасси IVECO Daily 35C13D с двухрядными 7-местными кабинами, предназначенные доставлять персонал и оборудование для установки дорожных знаков и светофоров.

Удобные кузова-фургоны изготовил известный отечественный Завод спецтехники «Техкомплект».

Традиционно борта фургонов этого производителя украшает хештег #власневиробництво. Четыре таких автомобиля в 2020 году были закуплены КП «Центр организации дорожного движения». Кстати, подробно ознакомиться с одним из этих автомобилей можно было на международной выставке «КоммунТех-2020» в Киеве.