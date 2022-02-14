Тягач Scania Super оказался самым экономичным в сравнительном тест-драйве

Престижный сравнительный тест-драйв грузовиков 1000 Punkte, традиционно организованный известным немецким профильным изданием Lastauto Omnibus, собрал в этом году трое участников. Магистральные седельные тягачи MAN, Scania и Volvo Trucks с двигателями до 480 л.с., в составе 40-тонных автопоездов были протестировали опытными журналистами. Одним из важных параметров стал расход топлива, который влияет не только на эксплуатационные расходы и общую стоимость владения, но также снижает количество вредных выбросов в атмосферу.

Тягач Scania R460 c новой силовой линией Super, которая была презентована в ноябре прошлого года, обошла по этому параметру конкурентов на 4% и показала средний расход топлива на специально отведенном участке 27,1 л на 100 км. У тягача Volvo Trucks этот показатель составил 28,2 л, а у MAN – 29,8 л. Претендентов оценивали по шести параметрам: кабина, ездовые качества, силовая линия, расход топлива, операционных расходы и безопаность. В итоге победителем стала Scania Super, набрав 947,3 балла из 1000 возможных.