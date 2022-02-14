Спецназовцы КОРД получили бронированные Mercedes-Benz

На днях подразделение особого назначения Нацполиции КОРД (Корпус Оперативно-Раптової Дії) получило новые бронированные автомобили. Это микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter, прошедшие доработку в известной украинской компании «Реформ». Машины переданы представителями отдела технической помощи правоохранительным органам Посольства США в Украине в рамках соответствующей международной программы.

Микроавтобусы со средней колесной базой и низкой крышей отличаются сдвижными боковыми дверями с обоих бортов, глубокой тонировкой окон в основном салоне, а также двускатной ошиновкой на задних колесах.

По словам заместителя председателя Нацгвардии Михаила Кузнецова, помимо новых бронированных Mercedes-Benz Sprinter спецназовцы также получили оборудование для высокоточной стрельбы – оптические прицелы, баллистические калькуляторы и приборы ночного видения. В свою очередь старший советник по реформированию правоохранительных органов отдела правоохранительных вопросов посольства США в Украине Френк Херберрт, помощь в рамках проекта предоставляется уже с 2015 года.