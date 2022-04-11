Убирать освобожденные от рашистов населенные пункты помогает спецтехника Hidromek

Город Ирпень, что в Киевской области, сильно пострадал от недавно изгнанных российских оккупационных войск. Поэтому сегодня здесь ведется активная работа по наведению порядка. Коммунальным службам в этом помогает различная спецтехника – в частности, экскаваторы-погрузчики турецкой марки Hidromek.

Отметим, что в Ирпене как раз находится офис представительства этой компании в Украине, а потому особенно приятно видеть эти машины в целостности и сохранности за таким благим делом.

Спецтехника Hidromek неоднократно демонстрировалась на специализированных выставках в Киеве и области, о чем мы уже не раз писали. Компания предлагает не только экскаваторы-погрузчики, но и другую дорожно-строительную технику – грунтовые катки, автогрейдеры, колесные и гусеничные экскаваторы.

Что же касается экскаваторов-погрузчиков, то они представлены в Украине моделями 102B Alpha, 102B Supra и 102С Alpha и 102С Supra. Все они оснащаются 100-сильным 4,4-литровым дизельным двигателем Perkins. Коробка передач – автоматическая, Turner Auto-Shift, с 6-ю передачами переднего хота и 3-мя – заднего. Мосты – фирмы ZF.

Снаряженная масса моделей варьируется от 9100 до 9800 кг. Фронтальный ковш имеет ширину 2440 мм и вместимость 1,1 м куб., а экскаваторный – 600 мм и 0,17 м куб. Максимальная высота загрузки составляет 4679 мм, а глубина копания – 5703 мм. Вылет ковша по уровню земли- 6854 мм. Максимальное усилие отрыва на экскаваторном ковше – 6364 кгс, а на фронтальном ковше – 7209 кгс.