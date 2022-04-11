Новые автомобили Hyundai в России подорожали второй раз за месяц

Отдельные модели прибавили в цене более 16%

Несмотря на наложенные на Россию экономические санкции, южнокорейские автопроизводители продолжают поставки автомобилей и комплектующих к ним на российский рынок. И при этом не упускают возможности заработать на россиянах по максимуму.

Как сообщается, только сначала апреля новые автомобили Hyundai подорожали на 160-600 тысяч рублей, а меньше чем за месяц (после 12 марта) ценники в среднем выросли на 11,7% по модельному ряду. В то же время седаны Sonata и фургоны Staria, производство которых продолжается на заводе «Автотор» в Калининграде прибавили более 16%.

В сравнении с «довоенными» ценники на новые автомобили Hyundai выросли в среднем на 40%. Так, стартовая цена Solaris выросла на 44%, Creta — на 37,8%, Tucson — на 33,5%, Sonata — на 40,9%, Palisade — на 39,8%, а Staria — на +36,6%. Продолжаем наблюдать, что будет с российским авторынком дальше.