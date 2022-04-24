Украина получила из Швеции уникальные автомобили скорой помощи

Сегодня многие страны активно помогают Украине автомобилями скорой помощи. Недавно к нам прибыли три довольно интересных машины из Швеции. Две из них построены местным кузовным ателье Nilsson, которое было образовано еще в 20-е гг. прошлого века и работает преимущественно с автомобилями марки Volvo.

В данном случае это «скорая» на базе Volvo V70, этапная модель Nilsson, дебютировавшая в 2010 году. Она отличается надстройкой со ступенчатой боковой оконной линией.

Габаритная длина составляет 5878 мм, ширина 1861 мм и высота 2189 мм. Снаряженная масса – 2300 кк, а полная – 2900 кг. В движение полноприводную машину приводит 2,4-литровый двигатель D5 (Евро 5) мощностью 215 л. с., работающий в паре с автоматической КП.

Что же касается третьего автомобиля скорой помощи, то он выполнен на базе Mercedes-Benz E-Class третьего поколения (W211) известным немецким кузовным ателье Binz.

Все эти «скорые», заполненные медикаментами были переданы шведской службой спасения Garage 104, а спонсором выступила компания WIBAX, занимающейся разработкой, производством, хранением и продажей различных жидких химических продуктов, в том числе биотоплива. На данный момент один из автомобилей передан в тероборону, а два других работают в медучреждениях Львова и Харькова.