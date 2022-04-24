Мобильный сервисный центр МВД оборудовали спутниковым интернетом Starlink

Первый СЦ с подключением к Starlink заработал в Киевской области

Главный сервисный центр МВД Украины сообщил о создании первого мобильного СЦ, оборудованного спутниковым интернетом Starlink. Его сформировали в городе Тетиев, Киевской области, на базе учреждения №3249, которое находилось в селе Винаровка.

Во время военных действий на территории области здание сервиса пострадало от взрывной волны. В дальнейшем оно будет отстроено, а пока предоставление услуг обеспечивает мобильный сервисный центр.

«Инновационный прогресс пришел и на Киевщину. В городе Тетиев для непрерывного оказания услуг организована работа мобильного сервисного центра МВД. Наш автомобиль работает как часы, потому что он оборудован системой спутниковой связи Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Ее невозможно отключить или разорвать: такая спецсвязь прочна и надежна, как наши ВСУ!», — сообщил ГСЦ МВД в Facebook.