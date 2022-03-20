Подержанные японские автомобили подешевели на 5%

Причина кроется в санкциях, введенных в отношении России

Экономические санкции против России неожиданным образом принесли определенные дивиденды японским автомобилистам — в стране начали дешеветь автомобили с пробегом. В первой половине марта средний ценники снизился на 5%, до $6 585.

Больше всего в цене утратили подержанные кроссоверы Subaru Forester и электромобили Nissan Leaf. Ценники на эти модели упали более чем на 20%. По мнению экспертов агентства Nikkei, подобная тенденция продолжится, что не может не радовать японцев, которые не хотят переплачивать за новые автомобили.

Еще месяц назад на вторичном авторынке Японии наблюдался постепенный рост цен. Так в феврале средний ценник автомобиля с пробегом составлял $7 155, на 18% больше, чем годом ранее. Причиной тому было сокращение производства на фоне дефицита полупроводников. Теперь, когда рынок России остался без поставок, у японцев появилась возможность сэкономить.

По данным аналитиков рынка, только в 2021 году из Японии в Россию отправились более 160 тысяч подержанных машин. Ни одна другая в страна в мире не экспортировала такого количества бэушных японских автомобилей.