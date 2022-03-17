Украинская армия получила спецтехнику Сaterpillar

Компания «Цеппелин Украина» передала в Вооруженные Силы Украины 12 единиц спецтехники и пять генераторных установок Caterpillar. Среди них – бульдозеры модели SEM 816D, с двигателем 160 л.с., снаряженной массой 19 100 кг, шириной башмаков 510 мм и емкостью отвала 4,3 м куб.

А также экскаваторы-погрузчики двух моделей. Это CAT 428, который имеет двигатель 93/101 л.с., механическую КП, снаряженную массу 8480 кг и ковш объемом 1.03 м куб. А вторая модель оснащена 101-сильным мотором, агрегатированным с «автоматом», имеет снаряженную массу 10 100 кг и ковш на 1,3 кубометра.

Отметим, что в первых числах марта «Цеппелин Украина» также поставила нашим военным аккумуляторы, моторное масло, тосол, топливные шланги, сварочный аппарат с электродами, а также провода для прикуривания.

Отметим, что компания Сaterpillar присоединилась к введенным против рф санкциям, остановив свои производственные мощности на территории страны-агрессора. А благотворительный фонд Сaterpillar Foundation пожертвовал 1 млн долларов на гуманитарную помощь для Украины, которая будет предоставлена через международный Красный Крест.