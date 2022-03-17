В Украину приехала партия специального медицинского транспорта

Европейские страны оказывают Украине в этот сложный период колоссальную помощь. Они поставляют не только гуманитарную помощь в виде предметов первой необходимости, а и специальные транспортные средства, амуницию и прочее. Также огромный вклад в нашу победу над оккупантами делают волонтерские организации.

Так, благотворительный проект Palianytsia Charity Initiative, который базируется во Львове, закупил в Великобритании 23 машины скорой помощи и 2 медицинских внедорожника. Все машины укомплектованы нужным оборудованием и позволяют оказывать помощь на ходу, что крайне важно в современных реалиях. Их передадут медикам, которые спасают наших защитников на передовой.

⠀