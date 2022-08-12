В Одессу ушел новый самосвал Hohan N7G

Компания «Агсолко Украина» отгрузила партнеру из Одессы новый строительный самосвал – Hohan N7G. Машины этой новой для нашего рынка марки выпускаются Китайской национальной группой Sinotruk. Представленная модель имеет имеет колесную формулу 6х4 и рассчитана на полную массу 41 т.

Передний мост здесь – 9-тонный, а задняя тележка – 32-тонная. Мосты изготовлены по лицензии MAN, равно как и двигатель – МС11.40-50 (MAN D20), развивающий 400 л. с. и 1900 Нм при 1000 – 1400 об/мин. С мотором агрегатируется механическая, 12-ступеначатая коробка передач. Гидроусилитель руля применяется марки ZF, а тормозная система – Wabco.

Кабина укомплектована водительским креслом на пневмоподвеске, спальной полкой, электростеклоподъемниками, кондиционером и MP3 плеером.

Кузов полезным объемом 17 кубометров изготовлен из высокопрочной стали K450: днище имеет толщину 8 мм, а борта – 6 мм. Гидравлика устанавливается марки Hyva. Подкрылки для задних мостов сделаны из нержавеющей стали. Кстати, стальная защита радиатора и двигателя входит в стандартную комплектацию.