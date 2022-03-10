Украинская таможня конфисковала фуры на российских номерах

Крылатой выражение «нечего шастать» как нельзя лучше подходит сегодня ко всем автомобилям с номерами страны-оккупанта, которые все еще встречаются на украинских дорогах. Особенно это касается грузовиков, снабжающих агрессора провиантом. Борьба с этим ведется, причем довольно эффективно. 9 марта Государственная таможенная служба конфисковала три автопоезда на российской регистрации, сообщается на официальной страничке Черновицкой облгосадминистрации.

Как видно по фото это – седельные тягачи марок MAN, Mercedes-Benz и Renault Trucks. Теперь эти машины вместе с тентованными полуприцепами направят на развозку гуманитарных грузов в прифронтовые районы страны.

Отметим, что Верховная Рада еще 3 марта приняла законопроект №7122, который определяет правовый механизм принудительного изъятия объектов, являющихся собственностью рф (в том числе ее резидентов), на потребности нашего государства, включая случаи, когда в этом есть настоятельная военная необходимость. И этот закон уже подписан Президентом Украины. Победа будет за нами!