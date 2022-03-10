Новейшие РСЗО на шасси КрАЗ открыли огонь по оккупантам
Дивизион новейших РСЗО “Верба” сегодня был эффективно применен против российских оккупационных войск, сообщает Оперативне командування “Схід”. Напомним, что реактивная система залпового огня “Верба” была принята на вооружение ВСУ в сентябре прошлого года. Она разработана Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. А. А. Морозова (ХКБМ) на базе хорошо известного “Града”, однако отличается от последнено повышенной точностью и скорострельностью.
РСЗО “Верба” имеет дальность стрельбы до 40 км. Для перезарядки сорока реактивных снарядов калибра 122 мм, весящих по 60 кг каждый, необходимо всего 5 минут. Комплекс оснащен передовой электроникой для наведения на цель.
Кроме того, здесь установлена система выравнивания и стабилизации платформы, а также система навигаци и защищенной цифровой связи. В качестве шасси используется КрАЗ-63221 (6х6) с двухрядной кабиной.