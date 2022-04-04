Украинские автоперевозчики отныне смогут ездить в Румынию без "дозволов"

Сегодня, 4 апреля получено официальное подтверждение от румынской стороны на запрос Министерства инфраструктуры Украины о полной отмене всех видов международных разрешений для отечественных автоперевозчиков.

Отмена т. н. “дозволов” начнет действовать 5 апреля в полночь.

В условиях закрытия границ с россией это даст возможность украинским автоперевозчикам пользоваться альтернативным маршрутом возвращения траснпорта, грузов и водителей с Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем на своей страничке в Фейсбук.