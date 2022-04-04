Польша, Латвия, Литва и Эстония остановят автомобильное сообщение с РФ

Полная транспортная изоляция страны-агрессора будет введена в ближайшие дни

Польша и страны Балтии приняли решение остановить транспортное сообщение с Россией и ее пособницей в военной агрессии в Украине, Беларусью. Как написал в Telegram заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, процесс транспортной блокады будет запущен в ближайшие 48-72 часа.

«На прошлой неделе мы официально обратились к нашим коллегам с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с РФ и РБ. Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата», — написал Найем.

Благодаря этому решению наших ближайших соседей и союзников поток товаров из Европы в Россию и Беларусь будет полностью остановлен. Это станет мощным ударом по экономикам Путина и Лукашенко. Посмотрим, как долго они смогут продержаться без импортных продуктов, товаров первой необходимости и много другого.

К сожалению, не все страны Европы готовы поддержать этот шаг Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Но если посмотреть на карту, то этим решением им все же придется считаться.

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Ранее министерство инфраструктуры Украины обратилось к Европейскому Союзу с просьбой, закрыть все порты для российских и связанных с Россией компании, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков. Большинство европейских стран и Еврокомиссия готовы принять такое решение, но есть и противники. В их числе Германия, которая закупает у России продукты и уголь, и по какой-то причине не может найти им замену.