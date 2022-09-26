Украинские производители прицепов приехали на «Агрошоу-2022» в Польшу

С 23 по 25 сентября в польском городе Беднары проходило международное «Агрошоу 2022». Отрадно, что в нем приняли активное участие и отечественные компании, которые были представлены на «Локации украинских производителей», организованной Ассоциацией «Украгромаш».

Начнем рассказ с «Завода Кобзаренко», демонстрирующего широкий ассортимент различной техники. Гвоздем экспозиции стал тракторный сдвижной прицеп ТЗП-39 «Атлант», который может выполнять самые различные функции – от самосвальной платформы со сдвижной плитой, до бункера-накопителя и разбрасывателя удобрений. Его грузоподъемность составляет 30 т, а объем кузова – 42 м куб. (с надставными бортами – 51 м куб.). Прицеп может работать с тракторами мощностью 220 – 250 л. с.

Отметим, что «Завод Кобзаренко» в 2013 году открыл свой польский филиал – Kobzarenko Sp.z.oo, а в 2020 году в Жлобнице заработало и предприятие, изготавливающее до 40 видов агротехники, включая прицепы.

На «Агрошоу-2022» приехал также и такой известный украинский производитель прицепной техники для аграриев как Egritech. Несмотря на последствия, причиненные российским вторжением в Украину в феврале этого года, компания сумела сберечь коллектив и возобновить производство на новом месте.

На выставке она представила свою топовую модель – бункер-перегрузчик BNP-30, предназначенный для работы с трактором мощностью от 220 л. с. Он оснащен 30-кубовым кузовом и имеет грузоподъемность 22,5 т.