В Киеве появились интересные маршрутные такси из Нидерландов

Не так давно в столице начали работу городские автобусы голландской марки VDL Berkhof. Машины курсируют по маршруту №555, между «Воскресенкой» и ДВРЗ.

Это 12-метровая модель Ambassador 200 (ALE-120) имеет низкопольный салон в передней и средней частях, высотой 340 мм. Мест для сидения – 43, общая пассажировместимость – 80 чел. Автобус снаряженной массой 8975 кг (полной – 14400 кг) приводится в движение 6,7-литровым турбодизелем Cummins в 225 л. с., работающим в паре с автоматической КП.

Нынешним летом такие же автобусы VDL Berkhof были запущены в Белой Церкви, Киевской области. В обоих случаях машины имеют характерный, бело-голубой окрас. На киевских экземплярах сохранилось еще и название оператора Syntus Overijssel, который эксплуатировал 108 таких автобусов в районе Оверэсейл, что на востоке Нидерландов, в период с 2010 по 2020 год.