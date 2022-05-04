В Европе установят 2000 скоростных зарядок для электромобилей

Новые зарядные терминалы появятся в Великобритании и Германии

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group и британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) объединились ради ускорения перехода на электромобили. Партнеры намерены в течение двух лет установить на заправочных станциях в Германии и Великобритании до 2000 скоростных зарядных устройств VW Flexpole 150 кВт.

Это позволит BP к концу 2024 года расширить свою зарядную сеть в Великобритании до 8000 подключений. Расположение новых зарядных терминалов будет доступно через автомобильные приложения для автомобилей марок, входящих состав Volkswagen Group, включая Seat и Skoda. Также воспользоваться ими можно будет через приложение для зарядки VW Elli.

Скоростные зарядки Flexpole позволяют всего за 10 минут пополнять заряд батареи электромобиля почти на 160 км. Плюс этих терминалов — возможность подключения к сети низкого напряжения. Это значительно расширяет географию, позволяя устанавливать их на заправочных станциях, расположенных в стороне от линий высокого напряжения.

Для нефтегазового гиганта BP участие в этом проекте станет еще одним шагом на пути превращения в «интегрированную энергетическую компанию». Volkswagen Group заботится о своих будущих электромобилях. В соответствии со стратегией электрификации концерна, к 2030 году 70% продаж будет приходиться на «батарейные» автомобили. Для их обеспечения энергией понадобится разветвленная зарядная сеть.