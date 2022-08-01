Украинский производитель кемперов сделал для Нацгвардии штабной автомобиль

Компания LifeStyle Camper, известная своими жилыми мини-прицепами далеко за пределами Украины, изготовила для одного из подразделений Нацгвардии штабной автомобиль.

Донором послужил старый кемпер на базе Mercedes-Benz О309, выпущенный 52 года назад. Машина получила иную планировку салона, с новой обшивкой и современной мебелью. Так что нашим защитникам будет очень комфортно на передовой.

Что же касается шасси Mercedes-Benz O309, то это автобусный вариант грузового фургона, наследниками которого модели T2 и Vario. Оно выпускалось с 1967 по 1986 гг. и предлагалось в десятью двигателями на выбор, 4-х или 6-цилиндровыми, бензиновыми или дизельными – мощностью от 55 до 130 л.с.

Представленная машина, 1970 года выпуска могла быть оснащена либо 2,3-литровым бензиновым мотором М115/23 мощностью 90 л. с., либо двумя дизелями на выбор: ОМ615/22 – в 2,2 л (60 л.с.) или ОМ314 – в 3,8 л. (80/85 л. с).