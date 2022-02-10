Украинский производитель самолетов приобрел интересные автомобили

Многие привыкли видеть дорожные комбинированные машины на городских улицах. В зимнее время они расчищают проезжую часть от снега, а в летнее – поливают ее водой, освобождая от пыли и даря живительную прохладу. Однако подобная техника с такой же целью активно применяется и на взлетно-посадочных полосах аэродромов. На днях известное государственное предприятие «Антонов» приобрело для своих нужд две таких машины.

Это модель МДКЗ-16, изготовленная отечественной компанией «Будшляхмаш». В основе машин лежит трехосное шасси МАЗ-6312 колесной формулы 6х4. Как видно на фото, сейчас на нем установлен 9,0-кубовый бункер с пескоразбрасывателем, обеспечивающим ширину рабочей зоны от 3 до 12 м, плотность посыпки при этом может варьироваться от 0,01 до 0,4 кг на м кв. А с помощью отвала можно убирать снег, прокладывая “коридор” в 2,7 – 3,0 м.

Однако в теплое время года бункер будет снят и на его место установят цистерну для воды емкостью 12 000 л. В таком исполнении ширина рабочей зоны поливки достигает 20 м, а подметания с помощью центральной щетки – 2,5 м.