Украинский рынок грузовиков обрел нового лидера

На отечественном рынке новых грузовиков, по итогам августа, было зарегистрировано 261 автомобиль, что на 33% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года, сообщает AUTO-Consulting. Если в июле первое место было у машин Volvo Truck (с долей 18%), то теперь лидерство перехватили автомобили Scania, занявшие 22% рынка. Вторую позицию заняла техника DAF, которую выбрали 17% покупателей в данном сегменте. Напомним, что в прошлом месяце второе место было за автомобилями MAN (18%).

Интересно, что впервые за последние годы все семь ведущих европейских производителей грузовиков заняли первые семь мест на украинском рынке. Это хороший знак, показывающий, что потребитель все чаще отдает предпочтение более качественной, а значит более надежной и экономичной продукции. На этом фоне также нельзя не отметить и повышенный спрос на грузовики азиатского происхождения, которые сегодня все активнее занимают освободившуюся нишу «мазов», «газов» и «камазов». Все это вселяет оптимизм и надежду на то, что украинский рынок грузовиков продолжит оживать, а разрыв в продажах между довоенными показателями будет сокращаться.