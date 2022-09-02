Британский производитель спорткаров Ariel выпустит первый гиперкар

Премьера автомобиля стоимостью 1 млн долларов ожидается в 2024 году

Ariel Motor Company, занимающаяся мелкосерийным производством спортивных автомобилей, представила электрический «гиперкар» Hipercar (High-Performance Carbon Reduction). Это первый полноценный легковой автомобиль марки. До этого линейка Ariel состояла из четырех легких спортивных болидов: Ariel Atom, Ariel Atom 2, Ariel Atom 3 и Ariel Atom 4.

Разработка четырехдверного гиперкара началась несколько лет назад и еще не завершена. На данный момент работы на завершающем этапе, что позволило компании поделиться предварительными техническими характеристиками.

Ariel Hipercar укомплектовали четырьмя электродвигателями (по одному на колесо), совокупной отдачей 1200 л.с. и 1820 Нм крутящего момента. Емкость тяговой батареи — 56 кВтч. Какой запас хода она способна обеспечить электрическому гиперкару, не сообщается. В качестве «удлинителя» запаса хода использован газотурбинный двигатель Cosworth мощностью 47 л.с., который способен обеспечить дополнительные 240 км. Устанавливать его планируют за доплату.

С места до 100 км/ч заднеприводное купе ускоряется меньше чем за 2,0 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч. Снаряженная масса серийного гиперкара составит 1499 км, тогда как на данный момент автомобиль весит 1759 кг. Каким образом планируют избавиться от разницы в 260 кг не уточняют.

Официальная премьера Ariel Hipercar ожидается в 2024 году. Ориентировочный ценник — 1 миллион долларов.