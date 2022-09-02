Украинский рынок новых автобусов начинает оживать

Полномасштабная война рф против Украина пагубно сказалась и на отечественном рынке новых автобусов. За 8 месяцев этого года было реализовано только 196 машин, что на 59% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает AUTO-Consulting. Однако именно август стал месяцем оживления. Свою лепту внесли и закупки школьных автобусов к началу учебного сезона.

Если говорить о лидерах, то первое место по итогам последнего летнего месяца заняли автобусы черкасского производства – Ataman. На их долю пришлось более половины всех продаж. Второе место у турецкого производителя Otokar. Пошла реализация и машин «Эталон» Черниговского автозавода, который сильно пострадал от рашистских обстрелов. В Украине также продавались и автобусы таких турецких брендов как Guleryz и Temsa.