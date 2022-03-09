Украинским аграриям разрешили использовать сельхозтехнику без регистрации

На период военного положения отечественные аграрии получили возможность эксплуатировать сельхозтехнику без необходимой регистрации, что предусмотрено постановлением Кабина N694 от 8 июля 2009 года. Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на своей странице в Фейсбук.

Соответствующий указ был подписан 8 марта. Он касается тракторов, самоходных шасси, дорожно-строительных и мелиоративных машин, а также других сельхоз машин, их компонентов отечественного и зарубежного производства.