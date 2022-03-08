Украинские бронеавтомобили показали в боях солидный запас прочности

В ходе ожесточенных боев с российскими оккупантами отечественные бронеавтомобили уже не раз спасали жизнь нашим бесстрашным воинам. На днях под Гостомелем попала под шквальный обстрел машина класса MRAP «Варта», изготовленная конструкторско-производственным предприятием «Украинская бронетехника».

Лобовое стекло выдержало пули калибра 12,7 мм и бойцы Нацгвардии не пострадали. Более того, они оперативно организовали ответный огонь из крупнокалиберного пулемета боевого модуля – в итоге БМП противника вместе с экипажем испустила дух.

Отметим, что бронеавтомобиль «Варта» обеспечивает класс баллистический защиты Level 2 по STANAG 4569, т. е. от пуль БЗ калибра 7,62 мм. Она также имеет усиленную противоминную защиту – V-образное днише выдерживает подрыв 6 кг в тротиловом эквиваленте. Машина рассчитана на перевозку 2+8 чел. и имеет полную массу 17,5 т. В движение ее приводит 380-сильный турбодизель Weichai.

А вот еще один достойный пример. В ночь на 8 марта под Волновахой подорвался бронеавтомобиль более легкого класса – модель «Новатор», также изготовленная на КПП «Украинская бронетехника». Машина выдержала подрыв противотанковой мины, что спасло экипаж.

«Новатор» спроектирован под класс баллистической защиты Level 1 по STANAH 4569 – от пуль 7,62 мм патрона 57-Н-323. Автомобиль также гарантированно защищает от подрыва двух гранат РГД-5. Однако в данном случае крепость его оказалась намного выше.

Отметим, что «Новатор» построен на полноприводном шасси Ford F-550. Здесь применена усиленная, пружинная подвеска. В движение машину полной массой около 9 т приводит 6,7-литровая V-образная «восьмерка» в 300 л. с., работающая в паре с 6-ступенчатым автоматом. Максимальная скорость составляет 140 км/ч.