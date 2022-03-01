Украинским автоперевозчикам разрешили работать в ряде стран без "дозволов"

Как сообщил 1 марта Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, отныне наши грузовые автомобили смогут выезжать за рубеж без соответствующих разрешений (дозволов). Это касается только тех транспортных средств, которые доставляют гуманитарный груз в Украину из следующих стран: Польши, Болгарии, Румынии, Грузии и Турции. Кроме того, с Госпогранслужбой Украины также будет достигнута договоренность о пропуске через границу водителей большегрузного транспорта призывного возраста – от 18 до 60 лет, если они доставляет гуманитарную помощь в нашу страну.

Глава ведомства также отметил, что даже в военное время дорожные службы продолжают исправно выполнять свою работу. Так, например, после выпадения снега основные автомагистрали расчищаются и обрабатываются антигололедными реагентами. Если говорить об ущербе, нанесенном российскими агрессорами нашей инфраструктуре, то он оценивается в десятки миллиардов долларов. Сильно пострадали мостовые переходы, а также железная дорога. Однако, как считает, Александр Кубраков, все это, после нашей победы, можно будет восстановить за два года, а возможно и быстрее, ведь смогли же мы реализовать за столь короткие сроки президентскую программу развития инфраструктуры «Велике будівництво».